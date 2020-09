A agência do Banco do Brasil de Ubaitaba foi arrombada na madrugada deste sábado (12). Segundo informações de populares, um meliante, até o momento desconhecido, quebrou a vidraça do banco, entrou na agência, revirou algumas gavetas em busca de dinheiro e fugiu levando um monitor de computador e uma CPU. O alarme da agência foi acionado durante a ação criminosa, mas quando a polícia chegou ao local, o bandido já tinha fugido. (Ubaitaba Urgente)