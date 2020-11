Antônio de Anízio é apontado como uma das maiores lideranças regionais

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, reeleito com uma enorme margem de diferença em votos frente aos opositores políticos, vem se consolidando como uma das maiores lideranças regionais. Em ato de assinatura do asfaltamento da BR 030, trecho entre o trevo e a sede em Maraú, realizado na manhã desta sexta-feira (27), Antônio de Anízio foi referenciado pelo deputado federal Ronaldo Carleto(PP), que o citou publicamente como sua liderança, e apontado como um dos melhores prefeitos do Litoral Sul Bahia.

Carleto ainda agradeceu por toda articulação com prefeitos eleitos em apoio ao mandato. “Não temos a menor dúvida que estamos diante de uma das maiores lideranças políticas do Sul da Bahia”, garantiu o deputado federal. A atividade contou ainda com a presença da prefeita de Maraú, Gracinha Viana, do deputado federal João Barcelar, do deputado estadual Eduardo Sales, além dos prefeitos eleitos Manassés, de Maraú, Bêda, de Ubaitaba e Markinhos Barreto, de Itagibá.

Ex-presidente da Associação dos Municípios da Região Cacaueira (Amurc) e atual residente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul, Antônio de Anízio, não somente ganhou as eleições com mais que o dobro dos votos do seu principal concorrente, como também entrou para a história como o candidato mais votados até hoje no município. Antônio de Anízio somou 8.008 votos, o que corresponde a 63,60 % dos votos válidos, enquanto que o principal concorrente teve apenas 3.970 votos, totalizando 31,53%.

Além disso, Antônio de Anízio venceu em todas as urnas do município, da sede e dos distritos, colocando a maior margem de diferença entre os concorrentes de toda a história de Itacaré. De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral(TSE), foram 4.038 votos de frente. A Coligação Continuar é Preciso, do prefeito Antônio de Anízio e do vice Genilson Souza, também elegeu 9 dos 11 vereadores da Câmara Municipal de Itacaré, uma vitória esmagadora em cima dos candidatos e coligações concorrentes.(Fonte: Costa Cacau)