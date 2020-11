Antônio de Anízio entra para a história com a maior votação para prefeito de Itacaré.

O atual prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, candidato a reeleição, não somente ganhou as eleições com mais que o dobro dos votos do seu principal concorrente, como também entrou para a história como o candidato mais votados até hoje no município. Antônio de Anízio somou 8.008 votos, o que corresponde a 63,60 % dos votos válidos, enquanto que o principal concorrente, Nego de Saronga, teve apenas 3.970 votos, totalizando 31,53%.

Além disso, Antônio de Anízio venceu em todas as urnas do município, da sede e dos distritos, colocando a maior margem de diferença entre os concorrentes de toda a história de Itacaré. De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral(TSE), foram 4.038 votos de frente. A Coligação Continuar é Preciso, do prefeito Antônio de Anízio e do vice Genilson Souza, também elegeu 9 dos 11 vereadores da Câmara Municipal de Itacaré, uma vitória esmagadora em cima dos candidatos e coligações concorrentes.

O prefeito Antônio de Anízio fez questão de agradecer a cada um dos eleitores de Itacaré, Taboquinhas e toda a zona rural. “A palavra chave é gratidão. Em primeiro lugar ao nosso grande e eterno Deus por nos ter concedido chuvas de bênçãos nessa eleição. E em segundo lugar a toda a população que confiou mais uma vez, que acreditou e que nos honrou, mesmo diante de tantas humilhações e mentiras lançadas pelos concorrentes, mas que esteve junto, acreditando nesse projeto, reafirmando que Itacaré está no caminho certo. E vamos honrar o voto de cada um cidadão”. Ele adiantou que o grande desafio dessa nova gestão será o de humanizar a cidade com um gigantesco trabalho de inclusão social em todos os segmentos da sociedade.