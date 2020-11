Antônio de Anízio (PT), é reeleito prefeito de Itacaré com mais de 4 mil votos de frente.

O candidato derrotou Nego de Saronga (DEM), que ficou em segundo lugar com 31,53% (3.970 votos). Charles Gusmão (PSC) ficou na terceira colocação, com 3,35% (422 votos), Zé do Gás (MDB) ficou em quarto lugar com 1,26% (159 votos), e em último ficou Hodavia Martins (Avante) com 0,26% (33 votos).