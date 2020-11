Apostador leva sozinho prêmio de mais de R$ 76 milhões da Mega-Sena.

Um apostador faturou sozinho o prémio de R$ 76,1 milhões do concurso 2.320 da Mega-Sena. O sorteio ocorreu na noite deste sábado (21) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo (SP). Segundo o G1, o ganhador é de Ribeirão Preto (SP). As seis dezenas sorteadas foram 06 – 30 – 35 – 39 – 42- 48. Em relação à Quina houve 92 ganhadores. Cada uma vai receber R$ 52.821,09.

No caso da Quadra, 6.334 apostas receberão cada uma R$ 1.096,02. Para o próximo concurso marcado para a quarta-feira (25), e o prêmio está estimado em R$ 3 milhões. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. Para isso, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. Segundo a Caixa, a probabilidade de uma aposta simples [R$ 4,50] acertar as seis dezenas são de 1 em 50.063.860.