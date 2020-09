Artista plástica de Itacaré é destaque no Canal Off.

View this post on Instagram

O que te inspira? A artista plástica @ClaudiaVampre une duas paixões e produz sua arte totalmente integrada com o universo do surfe. Além de usar referências do esporte em seu trabalho, ela já fez troféus para eventos importantes, como etapas do WQS que aconteceram no Brasil. 🏆 A cada lugar que @BarbaraMullerrr e @ChantallaFurlanetto passavam com a #KombiJussara, elas deixavam um azulejo personalizado pela Claudia com a uma das representante do surfe local. Que presente! Quer saber mais sobre essa história? Essa noite, às 21h30, tem #MareDasMarias no Canal OFF. Esperamos você pra viajar sem sair de casa com a gente. 🚌 #ViajenoOFF #MareFemininaNoOFF 🎥 @arraesfilmes