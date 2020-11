Asfalto da estrada de Maraú será anunciado na próxima sexta (27).

A prefeitura de Maraú convida toda a população do município e região para participar nesta sexta-feira (27), as 09hs da manhã da inauguração da Academia do Idoso, na sede do município. Na oportunidade estará sendo anunciada a tão sonhada obra de pavimentação da BR-030.

Estarão presentes, o Superintendente do DNIT, Drº Amauri Souza Lima, o deputado federal Ronaldo Carletto, a prefeita Gracinha Viana, o vice prefeito Drº Léo, o prefeito eleito Manassés, o vice prefeito eleito, Neto da Madeireira, prefeitos e vereadores de toda a região. A prefeitura conta com sua participação. Não deixe de participar desse ato tão importante para nossa comunidade e região.