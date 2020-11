Atletas de Itacaré participam do 28º Brasileiro de Canoagem Maratona em Corumbá, no MS.

Uma delegação de atletas da Associação de Canoagem de Itacaré (ACI) seguiu no final da tarde desta quarta-feira (18) direto para o estado do Mato Grosso do Sul onde participará neste final de semana, dias 21 e 22, em Corumbá, do 28º Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona. As disputas ocorrerão nas águas do Rio Paraguai, com largada no Porto Geral.

A equipe, que conta com o apoio da Prefeitura de Itacaré, segue com a participação de 14 atletas de alto nível que treinaram bastante para representar a cidade. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, mais uma vez desejou força e boa sorte para os atletas, garantindo que permanecerá firme na torcida para que esses grandes desportistas continuem sendo exemplos de vitorias e superação para crianças e jovens da cidade e motivo de orgulho para todos.

As provas, com percursos de cinco, 10 e 20 quilômetros, serão disputadas nas categorias infantil, menor, cadete, júnior, sênior, máster (A, B, C e D) e open, e na canoagem adaptada/paralímpica nas categorias L1, L2, L3 e open. De acordo o Fundesporte, os tipos de embarcação serão caiaque (classes K1 escola, K1/K2 e K1 (embarcação até 4,5 metros) e canoa (C1/C2). Já na paracanoagem, estarão na água caiaques nas classes K1, V1 e turismo.

O 28º Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona está sendo organizado pela Federação Estadual de Canoagem (FCaMS), com supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), em parceria com a Prefeitura Municipal de Corumbá. O Governo do Estado, via Fundesporte, é o principal apoiador do evento.

Conforme a Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul (FCaMS), o campeonato receberá cerca de 100 participantes. Além da Bahia e do Mato Grosso do Sul, haverá competidores de Mato Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

O evento contará ainda com a presença de dois canoístas olímpicos: o brasileiro Roberto Maehler e o cubano Jorge Garcia, que estivaram nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, no Rio de Janeiro-RJ.