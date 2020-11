Augusto Castro lidera intenções de voto para prefeito em Itabuna, aponta pesquisa.

A oito dias das eleições municipais, finalmente foi divulgada a primeira pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) sobre o pleito em Itabuna, um dos principais da Bahia. Hoje, o caminho do candidato do PSD está tranquilo, segundo os dados divulgados pela empresa Gasparetto Pesquisas e Estatísticas. O candidato Augusto Castro (PSD) aparece na frente dos concorrentes, com 31,82%, na pesquisa estimulada, quando há cartela com os nomes dos candidatos. O levantamento foi divulgado no final da tarde deste sábado (7).

OS NÚMEROS DE TODOS OS CANDIDATOS

Em segundo lugar, com 15,73% da preferência do eleitorado itabunense, aprece o ex-prefeito Capitão Azevedo (PL). Ele é seguido de perto, pelo atual prefeito. O candidato à reeleição Fernando Gomes (PTC) tem 13,91% e é seguido pelos candidatos Doutor Mangabeira (PDT), com 9,64%, e Geraldo Simões (PT), com 4,82%. Entre os demais candidatos, Doutor Isaac Neri (Avante) tem 3,55%, e a atual vereadora Charliane Souza (MDB), 3,18%. Os candidatos Pedro Eliodoro (UP) e Professor Max (PSOL) têm 0,36%. Nas últimas colocações estão os candidatos Edmilton Carneiro (PSDB), 0,18%, e Alfredo Melo (PV), com 0,09%. A pesquisa eleitoral presencial, registrada no TSE sob o número BA-05162/2020, ouviu 1.100 pessoas, entre os dias 3 e 6 /11, tem nível de confiança de 95% e margem de erro 3%. “Eleitoralmente falando, Augusto Castro lidera em todos os critérios e tem a menor taxa de restrição/rejeição”, diz em seu relatório o sociólogo Agenor Gasparetto. “Em suma, a situação se encaminha para a eleição do candidato Augusto Castro. Sua principal vantagem está na sua menor taxa de restrição/rejeição” afirma. (Pimenta)