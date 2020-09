“Bêda” inelegível?

A notícia sobre uma decisão da Vara Cível da comarca de Ubaitaba mantendo a rejeição das contas do ex-prefeito Bêda (MDB), caiu como uma bomba na cidade na noite desta segunda-feira (21). As contas de Bêda alusivas ao exercício financeiro do ano de 2014, foram desaprovadas pela Câmara de Vereadores, que seguiu parecer emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) (relembre aqui). Segundo informações, Bêda ingressou com uma ação buscando a anulação da referida sessão. Acontece que o juiz Antônio Carlos Rodrigues de Moraes revogou a liminar que suspendeu o decreto legislativo que tinha rejeitado as contas do ex-prefeito. Com a decisão, as contas do ex-prefeito permanecem rejeitas e ele [Bêda] fica inelegível. Segundo informações, Bêda vai recorrer da decisão.Fonte: Ubaitaba Urgente