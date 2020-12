Buriti abre vagas de emprego para nova loja em Itabuna.

A Buriti abriu seleção de profissionais para a nova loja do grupo que será aberta no Shopping Jequitibá, em Itabuna. De acordo com a diretora de Gente e Gestão, Maria Luíza Leão, serão abertas vagas para Vendedor, Conferente, Assistente Comercial, Serviços Gerais e Operador de Caixa.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] até o próximo dia 12 de dezembro. O novo empreendimento faz parte do plano de expansão das Lojas Buriti.

A nova loja deverá ser inaugurada em março, conforme anúncio feito pelo grupo há duas semanas. A unidade no shopping itabunense será a segunda em Itabuna. O grupo possui filiais também em Ilhéus e Itacaré.