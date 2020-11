Buriti anuncia Black Friday com grandes promoções.

As Lojas Buriti – Materiais para construção inaugurada na última terça-feira (17).

Com uma loja ampla, atendimento especial, preços nunca antes visto em Itacaré e condições de pagamentos imperdíveis, a BURITI, anunciou em suas redes sociais o Black Friday Campeão, o maior do seguimento de materiais para construção do Sul da Bahia, com promoções imperdíveis, além de ótimas condições de pagamento tudo em até 12 vezes no cartão.

A campanha foi iniciada neste domingo (22) no site e nas Redes Sociais da rede e poderá ser conferida a partir de amanhã também nas unidades físicas de Itabuna, Ilhéus e Itacaré até dia 29.

Atuação

Há mais 20 anos atuando como empresa especializada em materiais para construção em Itabuna e Ilhéus, as Lojas Buriti possuem 4.050 m² de showroom, estacionamento privativo e parte administrativa. São quase oito mil itens à disposição para todas as fases da obra, da construção ao acabamento. O grupo Buriti tem ainda a maior estrutura logística da região Sul do Estado, com um centro de distribuição de 6.200 m² e uma frota própria com oito caminhões, que realizam entrega de mercadorias.