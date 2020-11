Buriti inaugura a maior loja de materiais para construção de Itacaré na próxima terça (17).

A rede de Lojas Buriti inaugura, na próxima terça-feira, 17 de novembro, em Itacaré, a maior loja de materiais de construção da cidade, localizada na rua Nova, nº 87, em frente a Embasa. A inauguração acontece às 9h30, com a abertura oficial do empreendimento, atendendo as medidas preventivas de combate ao Coronavírus, de higienização e distanciamento social.

A área total da loja é de 350 metros quadrados, sendo 240 m² de área para atendimento ao cliente (showroom), com destaque para a instalação de equipamentos de acessibilidade e segurança. Segundo o empresário Luiz Ribeiro, a nova loja possui conceito moderno com exposição de produtos que permite conforto e comodidade ao consumidor.

Itacaré é uma cidade muito importante para a região Sul da Bahia e o setor da construção civil encontra-se em crescimento. “Fizemos um grande investimento para oferecer à população de Itacaré uma grande loja que vai atender ao ritmo de crescimento do município e das cidades vizinhas”, afirma Luiz.

Mix de produtos

A nova loja Buriti terá à disposição 100% do mix do grupo, com os mesmos preços que são praticados em Itabuna e Ilhéus, além de contar com as melhores marcas, a exemplo de: Deca, Astra, G-Light, Tintas Iquine, Fame, Suvinil, Incopisos, Stam, Tramontina, Fortlev, Quartzolit, Elizabeth, Lorenzetti, entre outras.

Entrega grátis

Além do atendimento personalizado e o parcelamento em até 12 vezes sem juros, as Lojas Buriti têm o serviço exclusivo de entrega grátis. As mercadorias chegam à casa do cliente de forma rápida e segura, mesmo residindo em outra cidade.

A entrega é feita em toda a região, numa distância de até 100 quilômetros de suas unidades, para facilitar a vida dos consumidores que residem em Uruçuca, Ubaitaba, Aurelino Leal, Itacaré, Serra Grande, Maraú, Barra Grande, entre outros.