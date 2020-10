Caminhada de Antônio de Anízio arrasta multidão em Taboquinhas.

Uma verdadeira multidão marcou presença neste domingo (25), na carreata do candidato a prefeito de Itacaré Antônio de Anizio (PT), realizada no distrito de Taboquinha, percorrendo as principais ruas, centenas de carros e milhares de pessoas vestindo vermelho e com a alegria estampada no rosto, fizeram Taboquinhas ficar pequena.

“Foi uma festa linda realizada neste domingo em Taboquinhas. Uma festa da alegria, da paz da família, da harmonia, dos trabalhadores e trabalhadoras e acima de tudo uma festa daqueles que amam de verdade nosso município. Quero agradecer de coração a cada um e a cada uma de vocês por espontaneamente decidirem ir às ruas de Taboquinhas para dizer que Continuar é Preciso. Agradecer pela alegria de vocês em carregar nas mãos, no peito e no coração a bandeira do 13, a bandeira do trabalho, das realizações e do respeito a todos. A bandeira da Mudança de Verdade. Sim, porque a mudança já começou há quatro anos quando arregaçamos as mangas e fomos para cada canto desse município discutir com cada comunidade o melhor para todos. Por isso que Continuar é Preciso. Obrigado a todas e a todos pelo carinho e apoio, com a certeza de que juntos, somente juntos, vamos continuar fazendo de Itacaré uma cidade cada vez melhor. Um forte abraço e que Deus continue abençoando a todos e a todas”. Comentou Antônio de Anizio em sua página oficial no facebook. Confira algumas fotos;