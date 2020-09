Campeonato de Surf de Itacaré já tem data definida, confira.

A Associação de Surf de Itacaré, respeitando todos os Protocolos de Segurança apresenta a Terceira Etapa do Circuito Municipal de Surf Nova Geração.

Para a realização do Evento a Diretoria da ASI está tomando todas providências para garantir aos Atletas total segurança durante a competição.

Em parceria com a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde e Comissão do COVID, a ASI vai garantir a realização dos Exames para todos os Atletas e Comissão Técnica envolvida no Evento, além de transmitir o primeiro campeonato municipal de surf ao vivo pelo YouTube, através do vcnaonda.

Após o encerramento da Terceira Etapa do Municipal de Surf, serão conhecidos os Campeões das Categorias em disputa.

Vc que é Atleta deve procurar a Diretoria da @asitacare_1989 para sua regularização com a entidade e garantir a sua vaga nessa que será a última etapa de 2020.

Fonte: ASI