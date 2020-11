Cantor Belo testa positivo para a Covid-19.

O cantor Belo entrou para lista dos famosos que testaram positivo para Covid-19. Devido ao diagnóstico, o artista precisou adiar alguns compromissos, a exemplo do lançamento de uma loja oficial e um show que seria realizado no próximo sábado (7), em um drive-in, no estacionamento do aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

“O show do cantor Belo, previsto para o próximo sábado, foi adiado para o dia 12 de dezembro de 2020. A decisão da transferência de data foi após o cantor ter positivado para o Covid-19. Os ingressos seguem válidos para a nova apresentação. O show acontecerá no mesmo local e horário. Desejamos muita saúde a todos, para curtirmos mais um show inesquecível”, informa comunicado.

Nas redes sociais, o cantor apenas compartilhou o informe sobre adiamento do show, mas ainda não falou especificamente sobre o diagnóstico.(BNews)