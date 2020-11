Chesf aumenta vazão de água do reservatório da Barragem de Pedra, em Jequié.

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) informou nesta segunda-feira (23) que o nível de armazenamento do Lago da Barragem de Pedra, em Jequié, subiu, alcançando a cota de 223,26 m, chegando a 65,71% do volume útil. “Visando a manutenção de volume vazio para controle de cheia, às defluências médias diárias do Reservatório de Pedra serão elevadas, gradualmente, da faixa atual de 60m³/s para 500m³/s, devendo permanecer neste valor até nova avaliação”, informa a Chesf. Abaixo veja a programação de defluência média diária do reservatório.

A CHESF informou também da necessidade de que seja fortemente evitada a ocupação de áreas situadas nas planícies de inundação. A Companhia Hidrelétrica ainda ressalta que a situação hidrológica está sendo permanentemente avaliada, podendo haver alterações nos valores ora praticados em função da evolução das chuvas e vazões na Bacia do Rio de Contas. *Giro Ipiaú