Clarão é avistado no céu e assusta moradores em Itacaré e cidades vizinhas.

Na noite desta segunda-feira (26) um clarão no céu assustou os moradores de Itacaré e algumas cidades da região entre elas, Ituberá, Maraú e Valença. O fenômeno durou poucos segundos.A aparição chamou a atenção de moradores, que relataram ter ouvido um forte barulho acompanhado do clarão no céu.

O fenômeno que ainda é desconhecido pode ter sido provocado pela entrada de um meteoro. O astrônomo Fernando Munaretto disse ao G1 que dependendo da constituição do meteoro, pode apresentar cores.

O astrônomo disse se que esses corpos normalmente se desintegram, mas que às vezes pedaço dele caiu, sem barulho, só o clarão, mas que os moradores não devem temer o fenômeno e que as chances de uma catástrofe são pequenas. (Itacaré Urgente)