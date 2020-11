Colisão entre lanchas na região de Morro de São Paulo deixa um morto.

Duas lanchas bateram na noite de quinta-feira (5), na região de Morro de São Paulo. O caso foi confirmado pela Capitania dos Portos da Bahia (CPBA). De acordo com a delegada Argimária Freitas de Souza Soares, que investiga o caso, um homem de nacionalidade argentina morreu no acidente. O corpo da vítima, que não teve identidade divulgada, foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Valença. Não há informações se outras pessoas ficaram feridas na batida.

Através de nota, a Capitania dos Portos informou que assim que tomou conhecimento do caso, uma equipe de Busca e Resgate (SAR) foi deslocada para o local do ocorrido, a fim de ampliar as informações e prestar o auxílio necessário. “As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas por meio de inquérito administrativo a ser instaurado pela Marinha do Brasil”, diz a nota. *Com informações do G1