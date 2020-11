Confira a lista completa dos vereadores eleitos em Itacaré.

Nomes dados como certo fracassaram nas urnas nessas eleições, dos 11 vereadores eleitos em Itacaré, seis nomes estarão pela primeira vez no cargo.São eles: Renilson de Milton Ramos, Djone Santos, Dr Rodolfo Barros, Biro do Fojo, Ricardo da Saúde e Roberto do Smart.



Com 618 votos, e equivalente a 4,79% dos votos válidos, Renilson Santos Costa, filho do vereador Milton Ramos foi o nome de maior destaque nas urnas.O segundo mais votado foi o atual presidente Câmara Lenoildo Ribeiro dos Santos, o popular Canelinha (PL), com 495 votos, equivalente a 3,84% dos votos válidos, seguido pelo jovem Djone Santos que na última eleição bateu na trave, mas nessa mostrou força e obteve expressiva votação com 421 votos equivalente 3,26% dos votos válidos. Já no PC do B, Pedro Reis, o popular Pedrão de 53 anos e Antônio Carlos Santos Matos o popular Tonho do Bicho de 47 anos, empataram em 279 votos cada um e Pedrão por ser mais velho seis anos levou a melhor.

Confira a lista dos vereadores eleitos em Itacaré.

1º Renilson de Milton Ramos (PP) com 618 votos

2º Canelina (PL) com 495 votos

3º Djone Santos (PSB) com 421 votos

4º Givaldo da Ambulância (Republicanos) com 364 votos

5º Dr Rodolfo Barros (PP) com 351 votos

6º Biro do Fojo (PT) com 339 votos

7º Miguel da Matinha (PL) com 313 votos

8º Ricardo da Saúde (PT) com 298 votos

9º Pedrão (PC do B) com 285 votos

10º Diego de Bidal (PT) com 279 votos

11º Roberto do Smart (DEM) com 224 votos