Confira que são cada um dos cinco candidatos a prefeitura de Itacaré.

ANTÔNIO DE ANIZIO , 57 anos, concorre ao cargo de prefeito pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O vice na chapa é Genilson Souza também do (PT). Eles integram a coligação “CONTINUAR É PRECISO”, que é formada pelos partidos: PT/ PL / PC do B / REPUBLICANOS / PP.

Cinco candidatos foram registrados para concorrer à prefeitura de Itacaré em 2020.Confira quem são em ordem alfabética. As candidaturas ainda dependem de confirmação da Justiça Eleitoral. Veja quem são:

Da esquerda para direita (ordem Alfabética), Antônio de Anizio, Charles Gusmão, Hodavia Martins, Nêgo de Saronga e Zé do Gas.

HODAVIA MARTINS, 58 anos, concorre ao cargo de prefeita pelo Partido AVANTE. O vice na chapa é Sandro Lima (AVANTE). Eles integram a “Coligação AVANTE”, que é formada pelo partido: AVANTE.

NÊGO DE SARONGA, 46 anos, é candidato ao cargo de Prefeito pelo Democratas (DEM).O vice na chapa é Dr° JOSIMAR VASCONCELOS (PSB). Eles integram a coligação “ITACARÉ UNIDOS PELA MUDANÇA”, que é formada pelos partidos: DEM e PSB.

ZÉ DO GÁS, 50 anos, é candidato ao cargo de Prefeito pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).O vice na chapa é Paulinho Pootrich (MDB). Eles integram a coligação MDB, que é formada pelo partido: MDB.

Câmara Municipal

Para a câmara municipal, mais uma vez um grande número de candidaturas, dez partidos são eles: (PT/ PL / PC do B / PSC/ REPUBLICANOS / PP/ AVANTE / DEM / PSB/ MDB) lançaram 147 candidatos, quase 15 candidatos para cada uma das 11 vagas. Com relação a 2016, houve uma diminuição considerável no número de candidaturas ao cargo de vereador.Na última eleição municipal, 242 pessoas concorreram a uma vaga na Câmara Municipal.

