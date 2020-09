Convenção confirma a candidatura de Charles Gusmão e Dr. Joca à prefeitura de Itacaré.

Convenção que oficializou a candidatura para prefeito de Charles Gusmão e o candidato a vice-prefeito, o empresario e advogado Dr Joca, aconteceu neste sábado (12) em Itacaré.

A Convenção do PSC e REDE aconteceu neste sábado, dia 12, no antigo Restaurante Dedo de Moça, e contou com presença da comunidade e transmissão ao vivo pelo Youtube. Compuseram a mesa, a Presidente do PSC de Itacaré Simone Gusmão, a professora, missionária e 2° Vice-presidente do PSC Mulher Munick Lima, a professora e Presidente do PSC Mulher Rita Jussara, Agla representando o REDE e os indicados ao Executivo Charles Gusmão e Dr. Joca.

O Partido Social Cristão indicou Charles Gusmão para concorrer a eleição como prefeito e o REDE confirmou Dr. Joca como Vice na coligação que terá como slogan “Itacaré Precisa e Merece o Novo”. Foi confirmada também a indicação dos candidatos a vereadores pelo PSC.