Convenção confirma a candidatura de Nego e Josimar à prefeitura de Itacaré.

A convenção municipal partidária, realizada na tarde deste domingo (13), em Itacaré, confirmou a candidatura a prefeito de Nego de Saronga (Democratas), e a vice-prefeito, Josimar Vasconcelos (PSB).O encontro marca também o lançamento da coligação ITACARÉ UNIDOS PELA MUDANÇA. O evento aconteceu na Casa Rural localizada na BA 001, Rodovia Itacaré/Ilhéus.

Atendendo as recomendações e orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), a convenção foi realizada com a presença do pré-candidato a prefeito e vice, pré-candidatos a vereadores, Danilo Reis, coordenação e partidários.