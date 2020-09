O Partido MDB de Itacaré em conformidade com a Comissão Provisória Municipal, convoca os convencionais para a Convenção Municipal, que será realizada no próximo dia 15 de setembro, das 15 hs às 18:00 hs, na Rua Travessa 02, Avenida Magaly n.º 20 no Bairro da Passagem.

AVISO IMPORTANTE : Em decorrência da pandemia do COVID-19, essa convenção atenderá as normas sanitárias da Organização Mundial de Saúde, bem como o decreto do Estado da Bahia e deste município.