Convenção do PP neste domingo em Maraú homologará a pré-candidatura de Manassés e Neto para disputar as eleições de 2020.

O Partido Progressista do município de Maraú irá realizar a sua convenção neste domingo, dia 13 de setembro, às 09 horas, na quadra do Colégio Antenor Lemos.

Na oportunidade o PP oficializará os nomes dos pré-candidatos Manassés (prefeito) e Neto Madeireira (Vice-prefeito).

Segundo os organizadores do evento, conforme orientações das autoridades sanitárias, todas as providências estão sendo tomadas em relação aos cuidados com a saúde dos participantes, no sentido de evitar o contagio da Covid19.

Após as convenções, os partidos aguardam o registro das candidaturas para que possam iniciar a campanha eleitoral, a partir de 27 de setembro.