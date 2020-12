Cresce número de filhotes de jubarte nascidos na Bahia e Espírito Santo.

Neste ano o Projeto Baleia Jubarte identificou crescimento no número de filhotes da espécie nas águas da Bahia e do Espírito Santo. De acordo com a entidade, 424 grupos de mamíferos desta espécie com 1.040 animais. Destes, 279 eram filhotes nascidos nos dois estados, conforme apurado pelo G1. A temporada 2020 aconteceu de julho a novembro.

O projeto destaca que as equipes de pesquisa navegaram mais de 4,2 mil km, o equivalente a mais da metade da costa do Brasil. De acordo com a reportagem, entre os saldos das viagens estão os muitos dados, amostras e imagens levantados. Com a chegada do verão por aqui, as baleias jubarte começaram a voltar à região Antártica.