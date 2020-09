Definido, Genilson vence disputa interna, e será o pré-candidato a vice na chapa de Antônio de Anízio.

Após longo período de espera, democraticamente foi escolhido internamente o pré-candidato a vice, na chapa do pré-candidato a prefeito Antônio de Anízio. O atual vice-prefeito Genilson Souza (PT) levou a melhor e com ampla vantagem nos votos válidos com 85,68%, contra 27,38% do ex-vereador Jarbas Júnior (PP) e 12,15% de Júnior Andrade (PRB). Com o resultado, foi mantida a chapa pura sangue do Partido dos Trabalhadores (PT), na disputa das eleições.Confira o resultado com exclusividade:

RESULTADO DA PESQUISA POPULAR PARA ESCOLHA DO PRÉ-CANDIDATO A VICE DO PRÉ-CANDITO A REELEIÇÃO A PREFEITO ANTONIO DE ANIZIO:

COMPASSO ESTATÍSTICA:

GENILSON SOUZA….. 58,30

JARBINHAS JÚNIOR.. 27,38

JÚNIOR ANDRADE……… 12,15

GASPARETTO:

GENILSON SOUZA…… 27,38

JARBINHAS JÚNIOR… 14,29

JUNIOR AMDRADE……. .. 5,24

RESULTADO FINAL:

GENILSON SOUZA………85,68

JARBINHAS JÚNIOR…….42,63

JÚNIOR ANDRADE… 17,39

VENCEDOR: GENILSON SOUZA.

Lembrando que a convenção partidária do Partido dos Trabalhadores (PT), que oficializará a candidatura da chapa, e dos pré-candidatos à vereadores pelo partido, acontece neste domingo (13), na sede da Câmara de Vereadores de Itacaré, dás 08:00hs às 17:00hs.