Deputado anuncia asfalto na BR-030, na Península de Maraú.

O deputado federal João Bacelar (PL) anunciou que o DNIT finalizou o projeto para a pavimentação asfáltica da BR 030 no trecho que liga Ubaitaba à Península de Maraú. João Bacelar esteve com o superintendente do DNIT na Bahia, Amauri Sousa Lima e a ordem de serviço deverá ser assina até novembro: “Conseguimos viabilizar o asfalto da BR 030 no trecho que liga Ubaitaba à Península de Maraú. Essa obra é um sonho de toda região e conseguimos junto ao presidente Bolsonaro a liberação e no máximo em 30 dias estaremos em Maraú para assinar a ordem de serviço”, declarou. Veja vídeo *As informações são do Blog Políticos Sul da Bahia