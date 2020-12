Destinos turísticos da Bahia são apresentados no 15º Festival das Cataratas.

Até esta sexta-feira (4), a Bahia participa da 15ª edição do Festival das Cataratas. A feira de turismo e negócios é realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, na divisa do Brasil com a Argentina e o Paraguai, e visa à geração de negócios e divulgação de destinos, produtos e serviços turísticos.

Para um público especializado, formado principalmente por agentes de viagem, operadores e companhias aéreas, por exemplo, a equipe técnica da Secretaria de Turismo da Bahia vai apresentar os principais atrativos e diferenciais competitivos das 13 zonas turísticas estado. A apresentação acontece na sexta-feira (4), às 15h. A equipe também fará atendimentos no estande da Embratur.

“É uma oportunidade de reunir os emissores do sul do país bem como países vizinhos, como a Argentina, que é o nosso maior mercado emissor de turistas estrangeiros, e mostrar o que temos de melhor e como estamos trabalhando para oferecer uma experiência de turismo seguro, especialmente nesse momento de pandemia da Covid-19”, explica o secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco.

Programação

Voltado para a geração de negócios, inovações tecnológicas e ações de responsabilidade socioambiental e de estímulo à produção e disseminação da ciência, o Festival das Cataratas oferece, além da feira e apresentações de destinos turísticos, uma série de qualificações para profissionais que atuam em diversos segmentos da cadeira do turismo, a exemplo de agências de viagens, operadoras de turismo, meios de hospedagens, companhias aéreas e instituições privadas e governamentais.

Nesta edição, dentre os temas estão “Protocolos de Biossegurança / Cases de Sucesso na pandemia” e “Uma nova maneira de vender! Não perca para a internet”.(Jornal de Turismo)