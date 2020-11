Detentos quebram parede e fogem do presídio de Ilhéus.

Dois detentos fugiram do Presidio Ariston Cardoso, em Ilhéus, no sul da Bahia, na madrugada de segunda-feira (23). Os dois homens que fugiram eram presos provisórios. Eles foram identificados como Eliandro Silva Neves (preso por roubo) e Felipe Mendes da Silva (preso por homicídio). Para fugir, eles quebraram a parede da cela e, com auxílio de lençóis amarrados, conseguiram chegar ao telhado, onde pularam o muro. De acordo com a direção da unidade prisional, outros três detentos tentaram fugir, mas foram impedidos. *Com informações do G1