Dez tartarugas marinhas são encontradas mortas nas praias de Itacaré, Ilhéus e Una.

As praias de Itacaré, Ilhéus e Una foram cenários de pelo menos dez tartarugas marinhas mortas, entre sexta (13) e segunda-feira (16). Do total, seis tartarugas foram localizadas em Ilhéus, três em Itacaré e uma em Uma. A informação foi confirmada pelo Projeto (A)mar, que monitora e preserva animais marinhos no sul da Bahia.

Ainda conforme o (A)mar, cinco animais morreram por emalhe incidental em rede de pesca, uma por impacto no casco, três apresentaram quadro de ingestão de resíduos de lixo marinho e outra por causa indefinida.

Durante o período de 4 dias, morreram: uma tartaruga verde juvenil com 60 cm; uma tartaruga cabeçuda subadulta com 1,15m de comprimento, fêmea; tartaruga Oliva com 1,10m de comprimento, fêmea; uma tartaruga verde com 70 cm de tamanho, fêmea; outro animal foi encontrado na praia Mar e Sol, em Ilhéus, no sábado (14).(Bocão News).