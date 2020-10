Donos de pousadas em Barra Grande denunciam golpe após terem redes sociais clonadas.

As principais ocorrências são no baixo sul do estado, onde empresários registraram boletim de ocorrência e os casos já estão sendo investigado pela polícia. Até esta terça-feira (6), ninguém havia sido identificado.

Um dos empresários com prejuízos por causa do golpe é Pedro Maciel, que tem uma pousada em Barra Grande, que fica em Maraú. Ele formalizou a denúncia à polícia pela internet, depois de receber mensagens e ligações de clientes dele que foram abordados pelos golpistas e contou como o crime funciona.

“Os estelionatários clonam o perfil da pousada no Instagram, reproduzem as fotos iguais, idênticas. Mudam uma vírgula, um ponto no nome, então fica muito parecido. E através desse perfil falso, eles entram em contato com os meus clientes, que são os seguidores, são pessoas que comentam as fotos. Eles entram em contato e oferecem uma promoção. Essa promoção consiste em nada mais do que uma forma de hackear o WhatsApp das pessoas”, detalha Pedro.

Depois de hackear as contas, os bandidos pedem dinheiro aos contatos das vítimas. Barra Grande era o destino que Mayara Campos procurava para se hospedar no réveillon, quando se deparou com os estelionatários. Ela desconfiou do golpe ao receber mensagens de um perfil falso nas redes sociais.

“Eu estava procurando um perfil, pesquisando, olhando o perfil oficial da pousada e acho que eles [golpistas] me encontraram por lá. Entraram em contato comigo nesse perfil fake [falso], me pediram meus dados: CPF, nome, telefone, para que eu pudesse concorrer a uma promoção. E eu estranhei e fui verificar o perfil. Quando fui olhar, era um perfil 100% falso”, disse ela.

Por causa dessas situações, os donos de pousadas em Barra Grande passaram a ficar atentos. Eles já chegaram a receber mais de 100 mensagens de alerta do golpe, desde que os estabelecimentos reabriram em setembro.

Com isso, os empresários criaram um grupo com vários donos de pousadas, para trocarem informações e planos de como vão se prevenir para não serem vítimas novamente, como explica Roberto Vieira, que também tem uma pousada no local.

“Criamos um grupo de trabalho, com o objetivo de elaborarmos um plano estratégico e institucional, e com o objetivo de orientar esses crimes cibernéticos. E também, de aproximar e facilitar todas essas investigações”, disse ele. Fonte: Barra Grande24h.