Educação de Itacaré concluiu o Programa de (Re)Elaboração dos Referenciais Curriculares.

O município de Itacaré deu mais um importante passo na garantia de um ensino público de qualidade ao aderir e concluir o Programa de (Re)Elaboração dos Referenciais Curriculares Municipais do Estado da Bahia, que é um instrumento de ligação entre a escola, a cultura e a sociedade. O documento, elaborado com a participação dos mais diversos segmentos da escola e da sociedade, foi apresentado nesta terça-feira(24) aos diretores e coordenadores escolares pela Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Educação.

Construído através de estudos, discussões, debates, diagnósticos e experiências múltiplas, o Programa de (Re)Elaboração dos Referenciais Curriculares de Itacaré contempla ações e mudanças em todos os níveis da educação, desde as séries iniciais, Ensino Fundamental I e II, Educação de Jovens e Adultos, Educação no Campo, Educação Quilombola e todas as fases de aprendizagem e conhecimento. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, comemorou os avanços e a participação de todos os segmentos na discussão e elaboração do documento e afirmou que que não é exagero algum dizer que o Referencial Curricular significa um importante passo na melhoria da educação pública municipal.

Durante a apresentação do Referencial Curricular a secretária municipal de Educação, Eliane Camargo, explicou que esse novo documento, um marco na história da educação de Itacaré, irá orientar o processo pedagógico da rede municipal de ensino, tornando a aprendizagem muito mais atrativa, mais significativa e mais condizente com o contexto social, cultural e histórico municipal. O primeiro passo foi a iniciativa da Prefeitura de Itacaré assinar o Termo de Adesão. Depois foi a vez de criar a Comissão de Governança e os Grupos de Estudos e Aprendizagens com representantes de vários seguimentos da educação.

O resultado foi a elaboração de um documento único, completo, participativo e que estará a disposição de toda a comunidade escolar, em todas as unidades de ensino do município. O documento também permitiu fazer um diagnóstico completo da situação de todas as escolas municipais. Eliane Camargo agradeceu o empenho de toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação na elaboração do documento, aos diretores que acreditaram na iniciativa, aos pais, professores, coordenadores e estudantes que participaram das discussões e debates e ao Conselho Municipal de Educação por acompanhar cada etapa da elaboração do Referencial Curricular.