Eleitores tem 60 dias para justificar ausências na Eleições de 2020.

Quem não votou nas Eleições realizadas no último domingo (15), vai ter 60 dias para justificar a ausência junto à Justiça Eleitoral. Para realizar a justificativa, o eleitor precisa levar documentação que comprove a razão da ausência. O processo pode ser realizado por meio do aplicativo e-Título ou entregando um requerimento de Justificativa do Eleitor em qualquer zona eleitoral, acompanhado do que justificava a ausência.

Para saber a zona eleitoral à qual está vinculado, o eleitor deve entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do seu estado ou fazer a consulta no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Caso o eleitor não compareça no segundo turno, nas cidades onde houver, marcado para o dia 29 deste mês, ele terá até o dia 28 de janeiro para estar quite com a Justiça Eleitoral.(Giro Ipiaú).