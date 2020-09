Está definido Bêda e Ismaile na Chapa encabeçada pelo MDB e PDT fará a principal frente de oposição em Ubaitaba.

Aconvenção aconteceu nesta sexta-feira, dia 11 de setembro, pelos partidos MDB, PDT, Democratas, Podemos e PP definiram a chapa como pré-candidatos o ex-prefeito Bêda (MDB) e o atual presidente da Câmara de Vereadores Ismaile do PDT.

Estiveram presentes o deputado estadual Eduardo Salles do PP, o ex-vice prefeito, Paulo Bidú, o atual vice prefeito, Jailton Araújo, o ex-secretário de Saúde, Zé Carlos que também declarou apoio a chapa.

O pré-candidato Bêda reafirmou seu compromisso político com Ubaitaba e falou da sua história política e da sua família na cidade. A gestora também não foi poupada de críticas, e foi ressaltado que todos os dias tem perdido apoio de pessoas importantes do seu próprio grupo político.

Com a vinda de Jailton Araújo, atual vice prefeito, para o grupo vermelho, a prefeita Suka ficou sem vice para concorrer a reeleição na última hora. Mesmo ela já tendo anunciado que Jailton estaria com ela até o fim. O movimento de perda de apoio político é inédito na cidade, já que a Suka vem perdendo apoio de vereadores, do vice, de outras lideranças políticas, partidos políticos, ex-secretários municipais e deputado.

Apesar dos avisos para usar máscaras e evitar aglomerações, uma multidão em apoio, veio acompanhar o desfecho da convenção. Alguns grupos mantiveram o apelo ao uso de máscaras e outros nem tanto. Mas dentro do ambiente da convenção foram reiterados pedidos de que todos utilizassem máscaras e que fizessem uso do álcool em gel.

Com essa convenção, apesar da pandemia, uma multidão se aglomerou em frente a câmara de vereadores demonstrando muita força política do principal grupo de oposição de Ubaitaba e quem tem crescido a cada dia. (Ubaitaba.com)