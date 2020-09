Estudo de vacina de Oxford contra a Covid-19 é pausado após suspeita de reação adversa.

A farmacêutica AstraZeneca suspendeu os testes da vacina contra a Covid-19, que é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, após suspeita de “reação adversa séria”. A informação foi confirmada nesta terça-feira (8) pelo site Uol. Segundo a publicação, a Anvisa já recebeu a mensagem de suspensão enviada pelo laboratório.

“Como parte dos estudos clínicos randomizados e controlados da vacina de Oxford contra o coronavírus em andamento, nosso procedimento padrão de revisão foi acionado e voluntariamente pausamos a vacinação para permitir a revisão dos dados de segurança por um comitê independente. Esta é uma ação rotineira que deve acontecer sempre que for identificada uma potencial reação adversa inesperada em um dos ensaios clínicos, enquanto ela é investigada, garantindo a manutenção da integridade dos estudos”, disse o laboratório.

Segundo o jornal The New York Times, um voluntário do estudo teve mielite transversa, que é uma inflamação da medula espinhal, mas não é possível identificar se o problema está relacionado à vacina. O laboratório ainda não confirmou qual seria a “reação adversa séria” que interrompeu os estudos.(Giro Ipiaú)