Feira de Itacaré volta a funcionar neste sábado de forma segura e padronizada.

A Prefeitura de Itacaré informa que a Feira Livre voltará a funcionar já a partir deste sábado, dia 17, com início às 4 horas da manhã, de forma segura, com todas as normas de espaçamento e higienização para evitar a proliferação da coronavírus. Além disso a feira passará a ter barracas padronizadas, através de uma parceria feita com a Prefeitura e o Governo do Estado da Bahia, através do Senar.

Nesse sábado estarão funcionando inicialmente com os produtos de hortifrutigranjeiros, com frutas, verduras e hortaliças. Na próxima semana será ampliada com os demais produtos. A feira funcionará no espaço da quadra e no estacionamento, para que possa ser garantido o espaçamento entre as barracas. Todo o local foi higienizado e passará constantemente pelo serviço de desinfecção.

E para garantir a segurança dos feirantes e consumidores, todos os comerciantes da Feira Livre de Itacaré passaram esta semana por cursos sobre como garantir a higienização das barracas, o espaçamento necessário, o uso indispensável de máscaras e álcool em gel, além da orientação de como se proteger do coronavírus e garantir a segurança dos seus clientes.