Feira de Itacaré voltou a funcionar de forma mais segura e organizada.

Barracas padronizadas, com distanciamento, uso de máscaras, álcool em gel e a medição da temperatura dos consumidores e feirantes antes de entrar no espaço de compras. Assim está funcionando já a partir deste sábado a feira livre de Itacaré que retornou de forma muito mais segura, organizada e dentro dos padrões de combate ao coronavírus.

A iniciativa faz parte de uma parceria da Prefeitura de Itacaré, que organizou todo o espaço e adotou as medidas de segurança, com o Governo da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional e CAR, que forneceu as barracas padronizadas, e também o Senar, que cuidou da qualificação dos feirantes e também a reorganização da feira. Neste sábado a feira de Itacaré funcionou inicialmente com os produtos de hortifrutigranjeiros, com frutas, verduras e hortaliças, mas a partir da próxima semana será ampliada com os demais produtos.

O novo mercado municipal de Itacaré já está sendo construído, muito mais amplo e mais bonito, mas enquanto as obras não são concluídas, a feira funcionará no espaço da quadra e no estacionamento, para que possa ser garantido o espaçamento entre as barracas. Todo o local vem sendo higienizado e passará constantemente pelo serviço de desinfecção.

E para garantir a segurança dos feirantes e consumidores, todos os comerciantes da Feira Livre de Itacaré passaram por cursos sobre como garantir a higienização das barracas, o espaçamento necessário, o uso indispensável de máscaras e álcool em gel, além da orientação de como se proteger do coronavírus e garantir a segurança dos seus clientes.

E nas entradas do espaço a Prefeitura colocou pontos de higienização com álcool em gel e também está fazendo a distribuição de máscaras para os consumidores. Também foram colocadas placas padronizadas com a lista dos produtos que estão sendo vendidos com os respectivos preços, o que garante muito mais segurança para os feirantes e clientes. A iniciativa e o retorno da feira de forma mais segura e organizada agradou os feirantes, consumidores e turistas.