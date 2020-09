Filhote de baleia-de-Bryde é encontrado morto em praia no litoral da Península de Maraú.

Um filhote de baleia-de-Bryde foi encontrado morto em Maraú, no Litoral Sul, na tarde desta quinta-feira (10). Segundo o G1, o animal, com quase cinco metros de comprimento, encalhou na Praia de Piracanga. O Projeto (A) mar, que monitora o litoral baiano, informou que havia marcas de mordida de tubarão charuto na carcaça da baleia. No entanto, a causa da morte ainda é investigada. Ainda segundo o site, outro filhote de mais de três m de comprimento, também foi encontrado morto na tarde desta quinta, na praia dos Nativos, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. Exames atestaram uma infecção, mas a causa da morte também é apurada. O animal foi enterrado na praia. Pelo fato de serem filhotes, o sexo das duas baleias ainda não tinha definição.(Barra Grande 24h).