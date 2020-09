Fim dos tempos ou fake news? Vídeo de ‘monstro’ circulando em ruas no Sul da Bahia viraliza.

As cidades de Ilhéus e Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, se tornaram motivo de repercussão nas redes sociais após vídeos que mostram uma suposta criatura estranha vagando pelas ruas dos municípios viralizarem.

Além dos registros em vídeo, haviam áudios dizendo que o “monstro” foi visto em frente ao Sesi após ter saído da fazenda de um homem, em Ilhéus. Outros depoimentos diziam que a criatura se assemelhava a um carangueijo ou chupa-cabra. Um rapaz que se dizia testemunha ocular do fato chegava a cravar que o aparecimento do animal seria o sinal do fim dos tempos.

No entanto, apesar de todo o alarde, o vídeo é falso. Além de Ilhéus e Teixeira de Freitas, os relatos também apontavam que a fera foi vista perambulando em Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB).

A confirmação de que se trata de obra de computação gráfica foi dado pelo site Boatos.org, especialista em investigações deste tipo. Para provar o resultado, o site aponta alguns indícios como a reação das pessoas no vídeo, que parecem agir com tranquilidade na presença da suposta criatura.

E também o movimento do bicho é sempre uniforme e ele está deslocado do cenário, entregando que se trata de uma montagem.

O mesmo vídeo já circulou nas redes sociais no idioma árabe, mostrando que não apenas no Brasil disseram ter visto a criatura. Apesar disso, até então não é possível saber quem criou o conteúdo.(Varela Notícias)