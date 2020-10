Governo anuncia recuperação da BA 001, trecho entre Valença-Itacaré.

O governador Rui Costa anunciou nesta terça-feira (27), que os 118 km da BA 001 entre Valença e Itacaré, passando por Camamu serão recuperados pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), através do Programa de Recuperação e Manutenção de Estradas (Premar). O aviso de licitação da obra saiu no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) desta quarta-feira (28).

A licitação exige da empresa vencedora a manutenção da estrada por cinco anos, o que deverá amenizar os crônicos problemas de buracos e os intermináveis redutores de velocidade (cerca de 70 até Camamu).

A BA 001 encontra-se atualmente em péssimas condições, haja vista que durante décadas apenas serviços de tapa-buracos foram feitos. A obra vai beneficiar os municípios de Valença, Taperoá, Ituberá, Igrapiúna, Camamu e Itacaré.Fonte: Baixo Sul News.