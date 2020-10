Governo da Bahia decreta situação de emergência em 73 municípios atingidos por incêndios florestais.

Neste sábado (10), será publicado no Diário Oficial do Estado, decreto que classifica Situação de Emergência em 73 municípios atingidos pelos incêndios florestais. Os municípios estão situados nos Territórios de Identidade Bacia do Paramirim, Bacia do Rio Corrente, Bacia do Rio Grande, Chapada Diamantina e Velho Chico. O decreto entra em vigor , a partir da sua publicação e tem vigência de 90 dias.

Dos 73 municípios com situação de emergência decretada pela Superintendência de Defesa Civil do Estado, 30 já foram atingidos pelo fogo. O decreto suspende nessas áreas quaisquer atividades capazes de produzirem risco potencial de geração de novos focos de incêndio e visa também amenizar os impactos negativos na saúde da população, no meio ambiente e na economia local.

Ontem (9), em visita ao município de Itaberaba, na região da Chapada, o governador Rui Costa disse que Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar estão trabalhando nas áreas atingidas, utilizando aeronaves, inclusive avião de combate a incêndio. “Temos focos de incêndio em vários lugares do estado. Temos equipes reforçadas no Oeste e na Chapada. Infelizmente, o sol e a seca, às vezes também com imprudência e às vezes com má-fé das pessoas, terminam provocando esses incêndios”, disse o governador, reforçando que o Estado está usando todo material humano disponível e equipamentos para debelar o fogo.

Com o combate em campo dos bombeiros florestais e brigadistas voluntários, que tiveram o suporte do Programa Bahia Sem Fogo, por meio do envio de aviões do tipo Air Tractor, os incêndios florestais nos municípios de Barra e Barreiras, na região Oeste do Estado, foram controlados. O combate na Chapada conta com cinco aviões fazendo o lançamento de água diretamente no fogo, e um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer). Mais bombeiros especialistas já foram convocados e vão somar aos que já estão no combate, totalizando 30 militares. Ainda atuam na Chapada os esquadrões do ICMBio, PrevFogo, diversos brigadistas e técnicos do Inema.

Lista de municípios em Situação de Emergência:

1 Abaíra

2 Andaraí

3 Angical

4 Baianópolis

5 Barra

6 Barra da Estiva

7 Barreiras

8 Bom Jesus da Lapa

9 Boninal

10 Bonito

11 Boquira

12 Botuporã

13 Brejolândia

14 Brotas de Macaúbas

15 Buritirama

16 Canápolis

17 Carinhanha

18 Catolândia

19 Caturama

20 Cocos

21 Coribe

22 Corretina

23 Cotegipe

24 Cristópolis

25 Érico Cardoso

26 Feira da Mata

27 Formosa do Rio Preto

28 Ibicoara

29 Ibipitanga

30 Ibitiara

31 Ibotirama

32 Igaporã

33 Iramaia

34 Iraquara

35 Itaetê

36 Jaborandi

37 Jussiape

38 Lençóis

39 Luís Eduardo Magalhães

40 Macaúbas

41 Malhada

42 Mansidão

43 Marcionílio Souza

44 Matina

45 Morpará

46 Morro do Chapéu

47 Mucugê

48 Muquém de São Francisco

49 Nova Redenção

50 Novo Horizonte

51 Oliveira dos Brejinhos

52 Palmeiras

53 Paramirim

54 Paratinga

55 Piatã

56 Riachão das Neves

57 Riacho de Santana

58 Rio de Contas

59 Rio do Pires

60 Santa Maria da Vitória

61 Santa Rita de Cássia

62 Santana

63 São Desidério

64 São Félix do Coribe

65 Seabra

66 Serra do Ramalho

67 Serra Dourada

68 Sítio do Mato

69 Souto Soares

70 Tabocas do Brejo Velho

71 Utinga

72 Wagner

73 Wanderley