Greve gera demora em entregas dos Correios.

Quem espera por alguma encomenda pelos Correios, como vinha sendo um trâmite comum neste período de pandemia, precisa exercitar a paciência por mais alguns dias, conforme anunciado pelas lideranças da greve da federação nacional dos trabalhadores.

De acordo com o calendário anunciado pelos organizadores do movimento, hoje é dia de piquete de convencimento nos setores ainda em funcionamento, apesar de a categoria ter decidido pela paralisação em assembleias virtuais.

Está previsto também um ato nacional unificado, em ambiente digital, por videoconferência, envolvendo os principais dirigentes regionais dos Correios, desapontados com supostas ofensivas do governo federal.

Embora tenham deliberadamente apoiado a candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro, os ecetistas – como são conhecidos os trabalhadores da empresa – sentem-se ameaçados pela política de privatização.

Tentativa – Ao tentar unir-se aos petroleiros e bancários, os trabalhadores dos Correios buscam provocar um recuo do governo federal a fim de tentar chegar a um acordo capaz de, ao menos, adiar a decisão de abrir o capital da empresa.

No entanto, a habilidade dos representantes do governo produziu distinções nas negociações com as três categorias, dificultando um acordo único, deixando os líderes ecetistas em isolamento.

O governo admite a participação de 17% do contingente total de trabalhadores no movimento, no entanto, o rastreamento da lenta entrega de encomendas sinaliza maior dificuldade na relação de consumo realizada pelos Correios nos próximos dias.

Sucatas vão a leilão

Termina amanhã o prazo para apresentação de documentação, por parte de empresas interessadas em participar do leilão de três lotes de sucatas de motocicletas e similares, automóveis de passeio e veículos pesados. A relação de documentos, conforme informado no edital do certame, publicado no Diário Oficial do Município, será recebida no horário comercial, entre 9 e meio-dia e das 14 às 17 horas, a partir de hoje. As informações e fotos dos lotes podem ser conferidas no site www.hastaleiloes.com.br

A visitação pública poderá ser feita, levando em conta as exigências de segurança sanitária, nos dias 14 e 15 de setembro, das 8h às 12h, na Avenida Vale dos Barris, s/n, nos Barris, e na Limpurb, na BR-324.

POUCAS & BOAS

A retomada econômica no município de Vitória da Conquista teve ontem o início da quinta fase com a autorização de eventos e atividades com até 100 pessoas em teatros, cinemas, festas de aniversário, batizados e casamentos. Também os shoppings podem reabrir as portas entre as 12h e 20h, respeitando o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. Na cidade a primeira fase da retomada das atividades aconteceu no mês de junho. Uma próxima fase ainda está sem data definida para liberação de shows e atividades letivas.

O livro do advogado, professor e poeta Efson Lima ‘Textos Particulares’ é o tema da terceira edição do Recogitando, uma live conduzida pelo jornalista Ivan de Almeida, hoje, às 21h, com transmissão pelas redes sociais da cogito.editora. Permeando arte com reflexões sobre diversos aspectos da vida, o livro de poemas foi lançado em 2019 e aborda as preocupações do autor com as questões que afligem a caminhada humana, suas paixões, anseios e conquistas.

Em Ilhéus começa hoje a testagem rápida para Covid-19 em cerca de duas mil pessoas entre ambulantes e microprodutores rurais que comercializam a produção na área externa da Central de Abastecimento do Malhado. Nos próximos dias serão testados feirantes e proprietários de boxes na área interna. A meta é identificar possíveis pessoas assintomáticas, para que sejam isoladas e acompanhadas pela Vigilância Epidemiológica, reduzindo o risco de contaminação pelo vírus de mais pessoas da cidade.Fonte: A Tarde Online.