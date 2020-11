Humorista Jotinha é internado em estado grave na Bahia.

Na noite desta terça-feira, dia 3, um dos maiores humoristas do Nordeste foi internado. O famoso influenciador Jotinha foi internado na Bahia.

Conhecido por seus vídeos e áudios engraçados, o locutor e humorista Jotinha passou mal na última segunda-feira, dia 2. Então, ele precisou ser internado no Hospital Incar, na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Jotinha recebeu assistência médica e no momento está em estado grave. Mas o que aconteceu?

De acordo com o portal Blog do Valente, Jotinha teve um quadro intenso de falta de ar e deve ser transferido para Salvador em breve. Contudo, no momento ele está aguardando a disponibilidade de uma unidade de terapia intensiva. Além disso, o locutor é conhecido como “O Rei do WhatsApp” por suas pérolas e momentos inusitados que viralizam frequentemente. Ele também se aproximou de diversos artistas do ramo musical e participou de clipes com eles. (Acontece na Bahia)