Humorista Jotinha morre com complicações da Covid-19 aos 52 anos.

O humorista e locutor José Luiz Almeida da Silva, mais conhecido como Jotinha, de 52 anos, faleceu na tarde desta quinta-feira (5). Ele estava internado em coma induzido na ala intensiva do Hospital Incar, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. Jotinha sofria de um adoecimento respiratório agudo e foi diagnoticado com Covid-19.

A informação do falecimento de Jotinha foi confirmada pelo secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, em suas redes sociais. “É com muito pesar que recebi a notícia do falecimento do nosso Jotinha de falência de múltiplos órgãos, ocorrida há pouco, em consequência da Covid-19. Meus sentimentos à família enlutada e a todos que o admiravam”, publicou.

Na terça-feira (3), o humorista foi internado com suspeita de ter contraído o coronavírus. Apesar da informação ter sido confirmada pelo sobrinho de Jotinha assim que divulgada, não havia mais informações sobre seu estado clínico.

Por não possuir plano de saúde, a família de Jotinha pediu ajuda na internet para conseguir manter a família no Incar, que é um hospital particular. Em vídeo gravado para o pedido de doações, houve os primeiros indícios que o quadro do humorista era preocupante.