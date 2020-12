Humorista ‘Rodela’ morre aos 66 anos por complicações da Covid-19.

O humorista Luiz Carlos Ribeiro, popularmente conhecido como ‘Rodela’, morreu na noite desta quarta-feira, 2, depois de ficar internado por duas semanas no Hospital Geral de Guarulhos. A informação foi confirmada em nota pelo SBT. Com os pulmões comprometidos, Rodela deu entrada na unidade de saúde no final de novembro. Na última sexta-feira, 27, o boletim médico dizia que o humorista havia apresentado uma melhora significativa, com seus órgãos respondendo de forma positiva às medicações.

De acordo com a emissora, Rodela havia testado positivo para Covid-19 e havia sido submetido a uma hemodiálise no início da noite desta quarta. No entanto, ele teria sofrido várias paradas cardíacas que terminaram resultando em sua morte. Luiz Carlos Ribeiro participou de muito des programas do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Entre os principais, estão “Programa do Gugu”, “Domingo Legal”, “Programa do Ratinho” e “A Praça é Nossa”. Posteriormente, ele também contracenaria no “Show do Tom”, na Rede Record.