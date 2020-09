Ilhéus: “Algazarra na passarela do álcool prejudica economia local.

Durante os finais de semana, o local popularmente conhecido como Passarela do álcool, em Ilhéus, fica aglomerado de pessoas. A impressão que se tem é que não existe mais pandemia, mesmo os números de contaminação sendo alto no município. Pessoas grudadas sem máscara, fecham as ruas onde ficam localizado alguns bares a até altas horas da madrugada, caixas e paredões de som estrondam no local. Desde o final do ano passado, moradores das ruas Júlio de Brito, Hermínio Ramos e transversais reclamam da bagunça que foi sendo instalada de maneira natural mas nada organizada.

No programa O Tabuleiro, Ilhéus FM 105.9 desta segunda –feira (21), o comunicador Vila Nova chamou atenção para o problema e alertou para que a Vila Gastronomica, com diversos restaurantes que começa na Rua Coronel Pessoa possa ser prejudicada pela aglomeração da passarela.

“Essa aglomeração que está acontecendo na passarela do álcool só prejudica a economia daquela região. Existe excelentes restaurantes ali na Coronel Pessoas. O cuidado é que para aquela área não seja contaminada e prejudique boa imagem dos estabelecimentos”, pontuou.

Após o comentário de Vila, diversos ouvintes participaram e relataram que a bagunça incomoda moradores, não fortalece a economia, pois muitas pessoas levam bebidas e coolers , estimula o tráfico de drogas e deixa a rua imunda e fedida.

“ É caso de polícia”, salientou Vila Nova.

Fonte: Ilhéus Eventos.