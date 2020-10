Influenciador digital e youtuber, Breno Oliveira participou de conferência em Itacaré.

O jovem influenciador digital e youtuber, Breno Oliveira, dono do Bordão “ah, me deixe’, esteve neste final de semana ministrando uma palestra sobre os impactos das Redes Sociais na vida dos jovens e adolescentes em Itacaré na sede da Igreja Assembleia de Deus.

Com mais de 70 mil seguidores em seu canal no Youtube, Breno Oliveira vem ganhando notoriedade na rede, com vídeos com palavras simples e profundas, energia contagiante e humor reflexivo. Breno esteve hospedado na Pousada Casa Rosa, em seus stores falou muito bem da cidade.