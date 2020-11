Itacaré: Confira ao vivo a transmissão do debate sobre educação com candidatos a Prefeito.

Acontece nesta quarta-feira(04/11)o debate dos candidatos a prefeito em Itacaré e será transmitido pelo canal do You Tube do vcnaonda. A APLB, através de reunião online, em com todas as coligações confirmou.

A oportunidade dará aos candidatos o espaço necessário para que exponham para a sociedade suas propostas para que o município avance em melhorias na educação.

O objetivo da APLB é reforçar o debate democrático em torno de um assunto tão importante pra toda a sociedade, que é a educação.(VC na Onda)