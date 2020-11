É com muito pesar que informamos nesta terça-feira (24), o falecimento do empresário Cleandro Antônio Gomes dos Reis. Apaixonado por Itacaré, Cleandro foi um desbravador do turismo em nossa cidade.

O empresário estava já alguns dias internado em Ilhéus vítima da Covid-19.

Nossos sinceros sentimentos a toda família. Janete era muito querido em Itacaré. Que Deus conforte os corações de todos os famíliares!